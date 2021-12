Le Pacte mondial sur les réfugiés a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 17 décembre 2018. Il traduit la volonté politique et l’ambition de la communauté internationale dans son ensemble de renforcer la coopération et la solidarité avec les réfugiés et les pays d’accueil affectés.





Le Pacte a mis en place un nouveau modèle de plans d’aide en faveur des réfugiés, plus prévisible et plus durable. Il comporte quatre objectifs principaux: